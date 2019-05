Nyitásra kész a magyar pavilon

Boros Géza, a Ludwig Múzeum Velencei Biennále Irodájának vezetője a magyar kiállítás mellett az ukrán pavilont ajánlja megtekintésre.

Az utolsó simításokat végzik Velencében a kiállításokon a héten nyíló 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén – írja a kultura.hu. A Magyar Pavilon kiállításáról a portál Boros Gézával készített interjút, aki elmondta: idén először szerepel újmédia-művész a Magyar Pavilonban. Mint mondta, a kiállító művész Waliczky Tamás, aki nemzetközi szinten is elismert alkotó, és az elsők között kezdett el foglalkozni Magyarországon digitális művészettel.

A pavilonban Waliczky Képzelt kamerák című kiállítása várja majd a látogatókat. A tárlat a vizuális érzékelés tágas lehetőségeiről és azok megjelenítéseiről szól – mondta Boros Géza. „A pavilonban egy látványos műegyüttes, 23 analóg eleven működő, de digitálisan tervezett kamera és optikai szerkezet lesz látható lightboxok és animációk formájában” – ismertette. Hozzátette: a művész precíziósan megtervezett gépei ránézésre valóságosnak tűnnek, ugyanakkor a címnek megfelelően képzelt kamerák. „3D-szoftveres komputergrafikákat, fantáziakamerákat láthatunk, amik azonban mindig konkrét, a fotótörténetből ismert, de többnyire elfeledett, tovább nem fejlesztett műszaki elven alapulnak. Akár kivitelezhetők is lennének és működnének is,

de a művésznek nem ez volt célja, hanem az, hogy a látás és az ábrázolás kulturális és technikai meghatározottságára, manipulálhatóságára hívja fel a figyelmet.

Ezt különösen aktuális témának érzem napjainkban, amikor a képkészítés és a kamerák általi megfigyelés soha nem látott mértékben vált részévé a mindennapjainknak” – magyarázta az igazgató.

A Biennálé központi kiállításáról szólva Boros Géza elmondta: annak idei főkurátora a londoni Hayward Galéria igazgatója, Ralph Rugoff, címe pedig a May You Live in Interesting Times (Élj érdekes időkben), amely egy régi kínai átkot idéz meg. Koncepciója szerint a rendező napjaink válságos időszakának kérdéseire reflektáló műalkotásokat válogatott be – ismertette. Elmondta:

bár a központi kiállításnak magyar alkotója most nem lesz, örömteli fejlemény, hogy a német pavilonnak Zólyom Franciska személyében idén magyar kurátora van.

Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy – természetesen a magyar pavilon mellett – érdemes megtekinteni az ukrán kiállítást is. „A mostani ukrán projekt címe The Shadow of Dream (Az álom árnyéka). Az Open Group kiállításnak részeként május 9-én 12 órakor egy ukrán építésű AN-225-ös repülőgép repül át Velence felett és árnyékot vet a városra és a Biennáléra. Az ukrán építésű Mriya óriásgép jelenleg a világ legnagyobb, használatban lévő repülőgépe.

Az óriásgép, melynek neve ukránul álmot jelent, a pilótákon kívül csak egy merevlemezt szállít majd, amely az összes élő ukrán művész nevét tartalmazza.

Úgy vélem, hogy már az is álomszerű és elismerésre méltó, hogy van egy gazdasági válsággal, politikai konfliktusokkal és háborúval sújtott ország, amely egy kétperces művészeti attrakcióra közel százmillió forintot áldoz” – ismertette. „Az sem kizárt ugyanakkor, hogy hiába kémleljük csütörtök délben az eget, az „álom” csak álom marad, s ez az egész csak egy zseniális hack, ami jól illeszkedik a főkurátornak a média szenzációéhségét és a fake-news világát is ekéző koncepciójához” – tette hozzá.

